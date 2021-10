Marc Henri, nouveau président de l'AFA

Le conseil d'administration de l'AFA vient d'élire Me Marc Henry à la tête de l'association. Docteur en droit de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur d'une thèse primée et publiée sur le devoir d'indépendance de l'arbitre, Marc Henry est avocat à Paris et a prêté serment en 1988. Il est spécialisé en contentieux des affaires et en arbitrage et s'est toujours employé à maintenir une activité doctrinale.

Son élection reflète la transition générationnelle que son prédécesseur, Bertrand Moreau, a souhaité accélérer au cours de son mandat.

L'AFA fête en 2017 ses 60 ans d'existence. Avec le soutien du conseil d'administration très largement renouvelé ces dernières années dans une démarche de diversité, Marc Henry entend redynamiser l'institution d'arbitrage et convaincre les acteurs économiques de l'intérêt de soumettre leurs différends à l'arbitrage institutionnel et à la médiation.

A cette fin, le nouveau Président de l'AFA déclare : « Je compte promouvoir les valeurs d'indépendance, de confidentialité, de souplesse et de mesure qui, depuis l'origine, caractérisent l'institution que j'ai dorénavant l'honneur de présider. Ces valeurs continueront d'inspirer les organes de l'AFA constitués de praticiens parmi les plus réputés de la place (avocats, juristes d'entreprise et professeurs d'universités) ».