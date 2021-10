Marc Guillaume devient préfet d'Île-de-France

L'éviction de Marc Guillaume, la semaine dernière, du secrétariat général du gouvernement, avait été particulièrement commentée et perçue comme le premier acte symbolique d'autorité de Jean Castex à Matignon. Marc Guillaume, un très proche de l'ancien directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, « avait sans doute pris trop de puissance en tant que chef de l'administration », a expliqué un ministre à l'AFP.

Marc Guillaume remplace à la préfecture d'Île-de-France Michel Cadot, lequel est nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands évènements sportifs – poste qu'occupait jusqu'alors Jean Castex. Il a par ailleurs été mis fin, "sur sa demande", aux fonctions de préfet de Corse de Franck Robine, précise le compte-rendu du Conseil des ministres. M. Robine avait été nommé à ce poste en janvier dernier. Il doit rejoindre Matignon à la tête du "pôle intérieur", en remplacement d'Éric Jalon, a-t-on appris de l'entourage du Premier ministre. Alexandre Rochatte, contrôleur général des armées, a été nommé préfet de la région Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.