Manufacture de proximité : les 100 lauréates labellisées

L’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Manufactures de proximité est un projet qui a été mis en place par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, à travers le programme « Nouveaux lieux nouveaux liens », avec l’appui de France Tiers-Lieux. Dans le cadre de ce programme, 100 manufacturesdeproximité, lauréates du projet en 2021, ont ainsi été labellisées dernièrement. Une action qui va redynamiser plusieurs territoires dans tout le pays, dont l’Île-de-France et notamment la Seine-Saint-Denis.

« Lieux inédits de mise en commun des outils de production et des techniques, les manufactures de proximité permettent d’insuffler une nouvelle dynamique économique et sociale dans nos territoires. Elles sont un levier pour valoriser notre patrimoine unique et nos savoir-faire. Nos territoires sont un formidable vivier d’initiatives, je suis ravie que ces 100 premières manufactures de proximité participent à leur revitalisation ! », a déclaré Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales.

Transitions écologique et numérique au cœur des projets

Ce programme est porté conjointement par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par le ministère délégué à l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ainsi, les manufactures de proximité sont des tiers-lieux, des espaces de production et de travail mutualisés destinés à des communautés de professionnels, ce dans 17 filières, comme l’agro-alimentaire, le bois, la parfumerie, les métiers d’art, l’industrie culturelle, en mobilité durable, ou encore le textile, entre autres.

Par leur activité, elles contribuent à la relocalisation de la production et au renforcementéconomique des territoires fragiles : les petites et moyennes villes, les zones rurales, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les projets qui ont été retenus sont particulièrement engagés dans les transitions numérique et écologique. Ils favorisent en effet les circuits-courts, le recyclage et l’éco-conception, comme ils permettent aux entrepreneurs locaux de bénéficier et de se former à l’usage d’équipements à commande numérique.

250 000 euros pour se développer

Une fois labellisées, les manufactures de proximité reçoivent, en moyenne, 250 000 € de subvention de l’État pour démarrer leur investissement, consolider leur modèle économique et acheter du matériel nécessaire à leur communauté professionnelle. Les lauréates bénéficient également d’un programme d’ingénierie en deux volets. Tout d’abord avec une phase d’incubation de 4 mois, afin de consolider les projets présentés. Puis une phase d’accompagnement sur mesure de 2 ans est mise en place, avec un démarrage en janvier 2023.

Parmi ces 100 tiers-lieux labellisés manufactures de proximité, 43 lauréats se situent en zone rurale, 18 à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, et 39 en petites et moyennes villes.

Enfin, la vague 3 du projet prévoit la labélisation de 61 entreprises. Pour ce troisième volet, plus de 200 dossiers de candidature ont été déposés. Là encore, la majorité ces futures manufactures de proximité se trouve en petite et moyenne ville. Pour la région Île-de-France, on retrouve 5 futures manufactures labellisées. Dans le Val-d’Oise avec l’entreprise Le Cube, en Seine-Saint-Denis avec 093 Lab et La Fabrique de l’Espoir, la manufacture La Forge se situe dans les Yvelines, et dans les Hauts-de-Seine, on retrouve Électrolab pour conclure.