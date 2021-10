Manuel Valls rassure le Grand Paris

Pierre Simon, président de Paris-Ile de France Capitale Economique, se félicite très vivement que « le Premier ministre porte en personne le projet du Grand Paris. Au-delà des annonces actuelles, notre Association apportera sa contribution sur les possibles financements innovants à partir notamment de son groupe de travail mis en place au printemps et présidé par Jean Lemierre, conseiller du président de BNP».

1. L’implication personnelle du Premier Ministre, qui porte le projet et montre la détermination et l’ambition du Gouvernement

2. La reconnaissance d’un projet majeur de développement économique, qui apportera croissance et emplois à notre Région Capitale et, au-delà à l’ensemble de notre pays. D’ores et déjà, il suscite beaucoup d’intérêt auprès des investisseurs internationaux.

3. L’identification de territoires stratégiques dont l’aménagement et le financement seront facilités et accélérés par la création d’opérations d’intérêt national.

4. Des décisions fortes qui permettront de se rapprocher de l’objectif de construire 70 000 logements neufs par an en Ile-de-France.

5. Des zones tests pour les simplifications administratives proposées par le Conseil de la simplification coprésidé par Thierry Mandon et Guillaume Poitrinal.

6. La décision de promouvoir la candidature de Paris Ile-de-France pour l’exposition universelle de 2025.

7. La mise en service du Charles-de-Gaulle Express dès 2023.