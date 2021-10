Manuel sur la gestion des conflits au travail

Qu'on les recherche ou qu'on les évite, les conflits font partie de notre quotidien. Avec qui suis-je vraiment en conflit ? Ai-je intérêt à résoudre ce conflit ? Comment gérer mon émotion et utiliser celle de l'autre de façon constructive ? Quelle posture adopter ? Comment exprimer ma colère de façon juste ? Que faire quand le conflit est résolu et qu'il reste la blessure ?...

Salarié, manager ou dirigeant, vous découvrirez dans ce livre des clés de compréhension et d'action qui vous permettront de développer votre capacité à gérer positivement les conflits.

Et si les conflits en entreprise comportent des enjeux spécifiques, leur résolution dans la vie privée et au travail demande la même préparation mentale, émotionnelle, physique et verbale.

À l'appui d'outils pratiques utilisables au quotidien, l'auteur explique qu'il est possible de dénouer les situations même les plus difficiles pour mieux travailler ensemble.

Savoir écouter ou savoir dire non : pour trouver l'équilibre et passer de la crise à l'opportunité.