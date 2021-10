Manuel pratique : Le pourquoi du comment des impôts

Le « ras-le-bol fiscal » est sur toutes les lèvres. Alors pourquoi ce soupçon continuel d’injustice et d’abus ? Peut-être parce que la logique fiscale est obscure et sibylline – sauf pour ceux qui ont les moyens de se payer les services d’un expert. En tout état de cause, elle est souvent incomprise et apparaît bien peu démocratique. Partant d’une analyse minutieuse et pédagogique de tous les documents, volumineux et complexes, que les Pouvoirs publics mettent à notre disposition sur ce sujet, AgnèsMichel nous guide à travers le labyrinthe de notre fiscalité quotidienne et de celle de nos entreprises. L’auteure, qui participe entre autres aux travaux du think tank Terra Nova sur la fiscalité écologique et enseigne dans un master de développement durable à l’Institut catholique de Paris, décrypte d’une plume critique une multiplicité de mécanismes auxquels nous sommes régulièrement confrontés sans rien y comprendre. Surtout, elle explore en détail quatre solutions pour simplifier et démocratiser la chose fiscale :

• le prélèvement à la source,

• la suppression de toutes les niches fiscales,

• le paiement même symbolique de l’impôt dès le premier euro pour que chacun se sente légitime au sein de la cité,

• la progressivité de tous les impôts, dont la limitation de l’héritage à deux millions d’euros.