Manifestations des artisans du bâtiment

"Cette très forte mobilisation démontre la colère des artisans du bâtiment", a déclaré Patrick Liébus, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Selon lui, "près de 40 000 emplois sont menacés entre 2013 et 2014, soit plus de quatre fois le nombre de licenciements de PSA (Peugeot Citroën) en 2012, avec des répercussions à prévoir sur toute l'économie".

La Capeb proteste notamment contre la décision sur la TVA qui passera de 7 % à 10 % (pour les travaux de rénovation) en 2014, la concurrence déloyale qui s'est accrue avec les auto-entrepreneurs qui ont gardé leurs avantages, le travail dissimulé et le développement des entreprises "low-cost" qui ne respectent pas la législation française.



De son côté, la Fédération française du bâtiment (FFB), l'autre organisation patronale, a décidé de mener une action, intitulée "Trop, c'est trop", le 31 janvier, pour "marquer le ras-le-bol des professionnels du secteur et démontrer l'impact négatif des mesures prises depuis plusieurs années sur toute une industrie et ses 1 200 000 salariés".

Pour 2013, la FFB prévoit pour le secteur "un recul d'activité de 3,5 % et une perte de 40 000 emplois" par rapport à 2012.