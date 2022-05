Manifestation contre le comblement d'une carrière

Le début de ce projet de comblement est prévu en juin sur ce site classé monument historique depuis 1986. D'après la préfecture et la mairie de Meudon, les carrières situées sous la colline Rodin « risquent un effondrement général, ce qui impose la réalisation de travaux de sécurisation : des piliers fragilisés pourraient s'affaisser » selon une étude de l'Ineris, un institut public d'expertise des risques, citée par la préfecture. Cette expertise est remise en cause par les opposants qui voient dans ces travaux l'occasion pour la ville « de consolider un sol aujourd'hui inconstructible », pour y développer ensuite des projets immobiliers. « Non à la sécurisation par le comblement qui rendra inaccessible ce réseau de galeries », a lancé Magdalena Labbé, une opposante au projet, regrettant « l'acharnement de la ville sur ce site ».

Cette carrière souterraine, connue pour ses longues galeries de 8 km dont certaines en voûtes avec croisées d'ogives, a été exploitée pour extraire de la craie entre 1870 et 1925. En avril, le Conseil d'État a validé le projet qui prévoit de combler 45 % des galeries avec 48 000 mètres cubes de terres issues des chantiers d'Ile-de-France.