Manifestation contre la réforme des retraites : la mobilisation s'essouffle

Après une mobilisation contre la réforme des retraites le 31 janvier qui a rassemblé entre 1,27 million de personnes selon la police et plus de 2,5 millions selon les syndicats, l’intersyndical avait appelé à une nouvelle journée de grève ce mardi 7 février. L’appel n’a été que moyennement entendu puisque les syndicats et le ministère de l'Intérieur constatent une baisse de la mobilisation. La CGT a dénombré 400 000 personnes, tandis que l'Intérieur a annoncé 57 000 manifestants. Tous ces chiffres sont en baisse par rapport à la manifestation du 31 janvier.

La journée de mobilisation a beau avoir attiré moins de monde, beaucoup de grévistes ont participé au cortège parisien pour la troisième fois consécutive. C’est le cas de Jean-Philippe, qui est très remonté contre le Gouvernement. « On nous vole deux ans de vie de retraite. Cette réforme, c’est vraiment que du négatif. Moi ça me rajoute deux ans et ça n’est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour nous, mais aussi et surtout pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Personne ne veut de cette réforme en France, il faut que le Gouvernement retire cette réforme ».

© AP - Le cortège s'est élancé de la place de l'Opéra.

Du côté des syndicats, la colère ne retombe pas non plus. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a protesté : « Emmanuel Macron est un président qui veut, par égo surdimensionné, faire montrer que lui il est capable de faire passer une réforme des retraites, quel que soit l’avis de l’opinion publique et des citoyens ».

« Le mécontentement grandit de jour en jour »

Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti Communiste Français (PCF), était présent dans le cortège parisien : « Notre détermination est très forte dans ces journées de mobilisation. Il y a un mécontentement qui grandit de jour en jour, qui est profond, déterminé et calme, et qui touche autant le monde paysan, que l'industrie ou encore le secteur public. Il y a un ras-le-bol généralisé puisque les Français ont le sentiment de donner beaucoup et de faire beaucoup d’efforts, notamment au niveau des salaires ».

Dans cette bataille de la mobilisation, tous espèrent que le Gouvernement entendra raison et prendra en compte la colère des manifestants.

©AP - Les syndicats formant le groupement intersyndical marchaient en tête.

Dans un communiqué de presse, envoyé le soir même, l’intersyndicale s’est félicitée d'être parvenue à rassembler deux millions de manifestants pour la troisième journée nationale d'action. Elle appelle « toute la population à manifester encore plus massivement le samedi 11 février sur l’ensemble du territoire pour dire non à cette réforme ».