Manager en période de crise

Désindustrialisation, mondialisation, plans de sauvegarde de l'emploi... Patrons et salariés traversent une période de crise et de mutations profondes… Riche de bonnes pratiques et agrémenté de fiches-outils, ce livre présente un kaléidoscope de méthodes susceptibles de transformer une entreprise en difficulté en organisation 3.0 agile, capable de s'adapter très rapidement et de réussir. Business Model flexible, stratégie "Océan bleu", innovation participative, politique RH et managériale centrée sur l'actionnariat salarié, la subsidiarité, la mobilité et le développement des talents, etc., autant de leviers à découvrir au fil des échanges entre les protagonistes de cette aventure.

Dirigeants, repreneurs, managers, DRH... ce roman d'entreprise propose une lecture et un apprentissage ludiques.