Manager efficacement à distance, c'est possible !

Cet ouvrage décrypte 12 e-comportements nécessaires pour manager efficacement à travers les nouveaux outils de télécommunications. À partir d'une grille de lecture précise, l'auteur, décortique 12 e-comportements que les managers se doivent d’identifier et de prendre en compte pour mieux interagir avec leurs collaborateurs et leur permettre de travailler plus efficacement et sans stress supplémentaire.