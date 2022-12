Management en cabinet : Livre Blanc de l’EDHEC Augmented Law Institute et de l’Ordre des avocats au Barreau de Lille

Institut de recherche et de formation dédié à l’augmentation du droit et des juristes et créateur de la plateforme de legal talent management Alll.legal, l'EDHEC Augmented Law Institute s’engage avec l’Ordre des avocats au Barreau de Lille pour concrétiser un concept inédit au service du management des talents en cabinet.

Le Livre Blanc, intitulé « De l’idée à l’action pour innover dans le management des talents en cabinet d’avocat », met en évidence la nécessité d’un nouveau paradigme pour les cabinets d’avocats s’ils veulent résoudre les problèmes d’attraction et de rétention des talents.

Il leur donne des ressources pour faire face à cinq influences transformatrices identifiées :

un marché caractérisé par une forte incertitude (VUCA[1] ) ;

le rapport à l’autorité, les pratiques de management et les réseaux sociaux ;

l’attente « business partner » et l’augmentation des compétences ;

les aspirations générationnelles et la gestion des singularités ;

l’hyperconnexion, la quantité de travail et les risques psycho-sociaux.

Afin de relever ces défis, le Livre Blanc propose de passer à l’action, avec un écosystème agile et ouvert pour favoriser l’innovation. A partir de l’analyse des enjeux réalisée dans le cadre de cette étude, EDHEC ALI identifie sept projets concrets portant sur des questions liées à la concurrence sur les talents et leur rétention, à la relation entre associé(e)s de cabinets d’avocats et au développement et la rétention de la clientèle :

Comment se réinventer en tant qu’avocat ?

Comment améliorer les pratiques de management en cabinet ?

Comment augmenter les compétences pour qu’elles répondent aux besoins du marché ?

Comment prendre en compte les aspirations d’une génération en quête de sens au travail et de lisibilité de leur parcours professionnel ?

Comment réduire les risques liés à un stress parfois poussé à son paroxysme ?

Autant de questions auxquelles répondent les sept propositions innovantes détaillées dans le Livre Blanc.

Pour passer de l’idée à l’action, l’EDHEC Augmented Law Institute et l’Ordre des avocats au Barreau de Lille concrétiseront dès février 2023 l’un de ces premiers projets en lançant un dispositif d’accélération commerciale pour les avocats seniors. Ce programme inédit concernera 10 collaborateurs expérimentés du Barreau de Lille.

Pour Christophe Roquilly, professeur et Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute, « Ce Livre Blanc est pour nous une belle illustration de notre philosophie : démontrer la capacité à transformer en projet concret un travail de recherche, au service des métiers du droit. Je remercie l’Ordre des avocats au Barreau de Lille et sa Bâtonnière de leur confiance, et suis fier que cette grappe de projets unique prenne vie avec eux ».

Selon Marie Dutat, Bâtonnière de l’Ordre des avocats au Barreau de Lille, « Rares sont les avocats formés à l’entreprenariat. Ce livre blanc ne se limite pas à un simple incubateur de cabinet d’avocats. Il va plus loin et donne les clés pour gérer au mieux les carrières des avocats et le fonctionnement des cabinets. Merci à l’EDHEC pour le travail accompli qui va sans nul doute révolutionner notre mode d’exercice. »

Le Livre Blanc est disponible en téléchargement sur le site alll.legal.