Mamie Burger, une diva à l'Opéra

Il hante les plateaux et les assiettes de la plupart des restaurants, au point de voir prospérer des spécialistes venus défier les Américains, en misant sur la qualité « à la française ». C’est le parti pris de cette « Mamie Burger » qui vient d’ouvrir rue de la Michodière, dans le deuxième arrondissement.

Le credo : exclusivement des produits frais. Le pain, un bun moelleux à souhait, sort du four d’un artisan boulanger. Bleue, saignante ou à point, la viande est française, garantie 100 % Aubrac, sélectionnée par le maître Hugo Desnoyers. Les légumes sont livrés quotidiennement et les sauces sont « maison ». Les frites fraîches sont coupées sur place avant de subir les deux cuissons garantes d’une texture crousti-moelleuse. Outre le traditionnel Burger, Mamie se lâche avec le Tonton Jeff, aux saveurs italiennes, ou avec le Gringo, avec son avocat et ses oignons frits. La carte compte en outre deux salades –Germaine et Charlette– et quelques bons desserts aussi régressifs qu’artisanaux.



Mamie flirte aussi avec le high tech… Au déjeuner, un système de « beeper » permet aux pressés de ne pas stresser. Le petit « beep » permet de venir retirer son burger tout juste cuit en limitant l’attente à sa portion congrue…