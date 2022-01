Make it Easy, une solution solidaire de la CRCC de Paris dédiée aux étudiants

Ayant pour mission de faire rayonner la profession de commissaire aux comptes, et au-delà, toute la profession du chiffre pour la promouvoir auprès des jeunes, la CRCC de Paris a résolument voulu agir pour les étudiants de sa filière dans ce contexte incertain de crise sanitaire.

« Nous avons un véritable rôle d'analyse, de diagnostic à apporter aux entreprises et c'est pour cela que nous avons mis en place de nombreux dispositifs et que nous tâcherons, en particulier à la CRCC de Paris, d'être force de propositions. Nous avons la volonté de rassembler et diffuser les valeurs qui nous sont chères, surtout quand elles peuvent être mises au service des jeunes »,affirme Vincent Reynier, président de la CRCC de Paris.

La crise sanitaire a fortement impacté la vie de nombreux étudiants, la CRCC de Paris a donc souhaité apporter son soutien aux étudiants en difficulté en mettant en place un dispositif innovant et solidaire : Make it Easy. Celui-ci est un programme d’aide financière et de parrainage, destiné à dix étudiants sélectionnés sur dossier. Ils recevront une bourse de 2 000 € chacun et seront accompagnés par un(e) parrain/ marraine, commissaire aux comptes (CAC) et membre de la CRCC de Paris.

Le principe est de mettre en relation un étudiant avec un CAC afin d’être accompagné et aidé pendant toute la durée des études par un professionnel expérimenté qui le guidera dans la concrétisation de son projet professionnel et tout au long de son parcours parfois fastidieux mais honorifique in fine dès l’obtention du diplôme. La première promotion est quasiment bouclée et les jeunes sélectionnés témoignent.

« Make it easy est une opportunité incroyable pour casser la solitude et mettre un pied dans la profession. C’est nous donner envie d’aller au bout de nos rêves et devenir des entrepreneurs du chiffre au service d’autres entrepreneurs et créateurs !», confie l'étudiante Mitia Ranaivojaona.

C’est ainsi une belle opportunité pour partager la passion du métier et transmettre des valeurs d’engagement et de solidarité. La CRCC de Paris a à cœur d’être un acteur de la réussite des jeunes qui incarnent le futur de la profession aujourd’hui et demain.

À propos de la CRCC de Paris

La compagnie est instituée par l’article L.821-6 du code de commerce. Elle regroupe l’ensemble des commissaires aux comptes et des sociétés de CAC inscrits auprès de la Cour d’Appel de Paris.

Ce sont près de 2600 commissaires aux comptes et 1500 sociétés inscrits à la CRCC de Paris, représentant ainsi près de 25 % des professionnels au niveau national.

Elle représente la profession à Paris et dans les départements de l'Essonne, Seine et Marne, Seine Saint-Denis, Val de Marne et de l'Yonne, et défend ses intérêts moraux et matériels.