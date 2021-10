Maîtrise des frais de fonctionnement

Ce rapport fait état d’une baisse de 5 M€ pour les frais de fonctionnement courant (téléphonie fixe et mobile, fournitures et consommables informatiques, affranchissement, papier, abonnements), soit une baisse de 24 % par rapport à 2008 : -22 % pour la téléphonie, -49 % pour les consommables informatiques, -21 % pour l’affranchissement dans les directions, -12 % pour la dépense de papier et 23 % de volume consommé en moins. Ces résultats sont la traduction des efforts menés par l’administration parisienne et les élus qui ont su s’approprier des objectifs chiffrés ambitieux et intégrer les meilleures pratiques en la matière. A ces efforts s’ajoutent ceux consentis pour d’autres dépenses de fonctionnement : à titre d’exemple, les dépenses événementielles ont été divisées par trois depuis 2001(de 5,5 M€ à 1,8 M€), les crédits de la direction de la communication par deux (de 15 M€ en 2001 à 7,9 M€ en 2013) et le parc automobile a diminué de 10 % depuis 2008 (de 3 056 véhicules à 2 747).