Maison Eck : arrivée de Guillaume Havet et Justin Castelle comme associés

Tous les deux fiscalistes, ils viennent étoffer l'activité du cabinet en matière de fiscalité patrimoniale et de fiscalité des sociétés. Ils interviennent plus particulièrement pour une clientèle composée de groupes industriels et de sociétés de services, dans le cadre de leurs opérations de croissance et de restructuration. Ils conseillent par ailleurs les dirigeants et les particuliers dans le cadre de la gestion fiscale de leur patrimoine. Ils exerçaient précédemment au sein du cabinet Laborde.

« Je me réjouis de rejoindre le cabinet où j'ai pu exercer comme collaborateur il y a de cela quelques années – et de participer aujourd'hui à son développement en qualité d'associé, avec Justin Castelle », commente Guillaume Havet. « Ces arrivées confirment le positionnement de Maison Eck : un cabinet spécialisé en fiscalité et droit des sociétés, animé par des professionnels expérimentés. Nous nous réjouissons de poursuivre l'histoire du cabinet avec Guillaume et Justin ! », se félicitent Valérie Sebbag, Philippe Rochmann et Olivier Laurent, associés.

Portraits

Guillaume Havet est diplômé d'un master II Fiscalité appliquée, de l'Université Paris XII, (2001) et inscrit au Barreau de Paris depuis 2004. Il commence sa carrière au sein du cabinet Villard où il rencontre l'associée Valérie Sebbag, qu'il suit chez Maison Eck. En 2007, il rejoint le cabinet Laborde où il exerce principalement pour des sociétés et leurs dirigeants. En octobre 2020, il retrouve Valérie Sebbag avec qui il a déjà travaillé et devient associé chez Maison Eck.

Justin Castelle est, quant à lui, diplômé d'un master II Droit des affaires et Fiscalité, de l'Université Montesquieu Bordeaux IV (2009) et inscrit au Barreau de Paris depuis 2011. Il a commencé sa carrière à Paris chez CMS Bureau Francis Lefebvre, en fiscalité locale. En 2015, il rejoint le cabinet Laborde où il exerce en fiscalité des sociétés ainsi qu'en fiscalité personnelle des dirigeants. En octobre 2020, il devient associé du cabinet Maison Eck.