Maison de l'international aux Etats-Unis

Cette maison, baptisée « French Tech Hub », prend appui sur les fondations de Hubtech 21, l’incubateur de l’ARD Île-de-France aux Etats-Unis et permettra, d’accélérer chaque année le développement aux Etats-Unis d’une soixantaine d’entreprises du numérique et des sciences du vivant. Dès à présent, les équipes du French Tech Hub sont opérationnelles pour accueillir les premières entreprises françaises visant un ancrage durable sur le marché américain.

Les partenaires fondateurs du projet

L’ARD Ile-de-France et UBIFRANCE sont les deux co-fondateurs de la première « Maison de l’International ». Ensemble, elles ont pu tester le bienfondé d’une démarche intégrée, très professionnelle et délibérément tournée vers des PME désireuses de s’investir durablement sur le marché américain.

UBIFRANCE a su développer et faire grandir un service très efficace de business développement. L’ARD Ile-de-France a choisi délibérément de construire son offre de services en complémentarité de celle d’UBIFRANCE. Il était donc naturel qu’elles ouvrent ensemble la voie de ce nouveau dispositif voulu par le Président de la République et déployé sous l’impulsion du ministère du Commerce extérieur.

Dans cette perspective, l’ARD Ile de France a proposé de transformer son dispositif Hubtech21 localisé à San Francisco et Boston en créant cet accélérateur, en alliance avec UBIFRANCE et ouvert à tout autre partenaire intéressé. D’emblée, ce dispositif a été conçu dans une perspective de pleine coopération avec les partenaires français de l’export fédérés sous la bannière « France international », les acteurs clefs de l’innovation en France et aux Etats-Unis et les Consulats de San Francisco et de Boston.