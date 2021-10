“Mai à vélo” au cœur de Paris La Défense

Pour développer l'usage des mobilités actives, Paris La Défense et Mobility Makers ont souhaité soutenir l'opération “Mai à Vélo”. Cette initiative vise à « démocratiser et promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes, auprès du plus grand nombre, à travers des événements et des activités pédagogiques durant le mois de mai ».

Pour Georges Siffredi, le président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « Avec la crise sanitaire, les modes de déplacement des salariés et des habitants de Paris La Défense ont évolué. Paris La Défense continue d'investir pour promouvoir l'usage du vélo, comme nous le faisons depuis plusieurs années avec la création de pistes cyclables, l'installation d'espaces de stationnement et de services à destination des cyclistes. ».