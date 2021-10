Magent'Art fait émerger l'Art dans la Ville

En amont de la réouverture des lieux culturels, l'agence Magent'Art fait sortir l'art des musées pour l'exposer à la vue de tous. Le concept ? Permettre aux entreprises et aux marques de s'inscrire dans une démarche de soutien artistique ou de mécénat en les conseillant dans le choix d'œuvres, qui seront installées, en très grand format, sur des immeubles lors de leur ravalement ou mise en travaux.

« Grâce à ce modèle économique original, nous apportons des réponses à la problématique de financement des ravalements obligatoires et autres travaux des immeubles à Paris, en France et à l'étranger, tout en proposant aux marques de s'associer à un projet artistique et citoyen. Nous sommes convaincus que les chantiers de rénovations qui ont parfois pollué le paysage quotidien de nombreux citadins pourraient devenir des vecteurs d'émerveillements et de conversations culturelles », explique David-Hervé Boutin, directeur général et cofondateur de l'Agence Magent'Art.