Mademoiselle Rose accoste à Paris Plages

Cette cave à manger flottante, propose un service continu. On s’installe confortablement et on bronze un verre à la main, à moins qu’on ne préfère profiter du soleil couchant en sirotant une création maison. Les petites et grandes faims ont également droit de cité. Au déjeuner, Mademoiselle Rose propose de petits pains garnis, du classique (jambon de Paris, Savora, roquette, herbes fraîches), au « terroriste » franc-comtois (comté, tapenade maison, mesclun, noix, herbes fraîches), en passant par le rafraichissant Veggie (fromage frais, carotte, concombre, pomme Granny Smith, citron, herbes fraîches). Les légumes de saison du maraîcher star Joël Thiébault font les beaux dans les assiettes avec les tomates anciennes et mozzarella ou la salade de légumes croquants. Au goûter, on vient en famille pour une gaufre ou une crêpe sucrée, alors qu’au moment apéritif paraissent planches de charcuteries tranchées minute, huîtres, burrata crémeuse à l’huile fumée ou truffée, tapenade maison, Camembert rôti et foie gras mi-cuit maison...