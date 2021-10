Made in 92 : Première Master Class Entrepreneuriat

Ouverte à tous, cette Master Class permet d'affuter sa connaissance sur des thématiques entrepreneuriales clés. Sous forme d'études de cas, elle est animée par des intervenants experts.

Quatre sessions sont proposées :

- Rendre agile son business model pour accélérer sa croissance à Fontenay-aux-Roses, le vendredi 9 novembre, animée par l'ESSEC : étape Made in « Vallée Sud Grand Paris ».

- Tous les secrets d'un réseau commercial performant chez SoLocal à Boulogne-Billancourt, le mardi 13 novembre, animé par Evelyne Platnic-Cohen, présidente de Booster Academy, centre d'entrainement à la vente : étape Made in « Grand Paris Seine Ouest ».

- Structurer son projet et le financer chez EY, société d'avocats, Tour First à la Défense, le jeudi 15 novembre, animé par Sandra Le Grand, sériale entrepreneure, fondatrice de Canalce : étape Made in « Paris Ouest la Défense ».

- Démultiplier l'impact de ses réseaux chez Work'inn à Asnières-sur-Seine, le lundi 19 novembre, animé par Sandra Le Grand : étape Made in « Boucle Nord de Seine ».