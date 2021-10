“Made in 92” : l'énergie d'entreprendre à l'honneur

En partenariat avec le Département, le concours “Made in 92” est organisé par la CCI Hauts-de-Seine et soutenu par de nombreux partenaires. Répondant à l'appel à candidatures, plus de 360 candidats sont entrés en lice.

Les 20 finalistes sélectionnés lors des quatre demi-finales défendront leur projet, sous forme de pitchs, devant un jury composé d'acteurs économiques du département et de grandes entreprises. Cette année, les internautes et le public pourront également participer à la sélection des lauréats.

Cette Grande soirée sera ponctuée d'animations et de “surprises” avec les interventions exceptionnelles de Patrick Devedjian, président du Département, de Patrick Ponthier, président de la CCI, Denis Larghero, maire de Meudon, Caroline Delaire, directrice générale de Flyview et d'un grand témoin, le chef pâtissier Christophe Michalak.