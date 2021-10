Maddy Keynote : les start-up en ébullition

La Maddy Keynote est en quelque sorte un sommet de l'innovation et de la réflexion pour les start-uppers. Pensé et produit par le magazine Maddyness, spécialisé dans l'innovation, les start-up et l'entrepreneuriat, cet événement réunis entrepreneurs, chercheurs, décideurs, politiques, et même artistes et médias pour découvrir de quoi seront faites les transformations de demain.

Cette nouvelle édition s'est organisée autour de quatre grands thèmes qui impactent directement la vie des Français : la santé, l'éducation, le divertissement et l'alimentation.

© Getty images

L'ambition affichée des participants était de comprendre en quoi et comment des technologies innovantes peuvent répondre aux grands enjeux de demain. Comment nourrir 7 milliards d'humains ? Le numérique peut-il sauver le système éducatif ? Les objets connectés sont-ils l'avenir de la médecine ? Le numérique va-t-il tuer ou réinventer l'industrie du divertissement ?

Rythmée par de nombreuses conférences, tables rondes et expérimentations interactives, la Maddy Keynote 2017 s'est ouverte sur un documentaire d'introduction habile posant les différentes problématiques en mettant en scène certains grands intervenants de la journée, notamment le professeur Serge Tisseron, psychiatre membre de l'Académie des Technologies, Clara Gaymard, co-fondatrice de Raise, Frédéric Vardon, chef cuisinier membre de l'Académie culinaire de France, ou encore Laurent Alexandre, chantre du transhumanisme en France et fondateur de Doctissimo.

Cette deuxième édition a réuni plus de 2 000 participants. « La technologie, qui bouleverse et réinvente constamment notre quotidien, suscite un intérêt croissant auprès de l'ensemble des Français. L'innovation est plus que jamais au cœur de nos vies ; le succès de cette édition l'illustre parfaitement ! », souligne Hugues Deschaux, directeur général de la Maddy Keynote.

Pascal Canfin, directeur général du WWF France et ancien ministre délégué au Développement auprès du ministre des Affaires étrangères, a ouvert la journée avec une intervention applaudie sur l'impact de l'innovation dans notre environnement quotidien et sa contribution nécessaire au développement durable.

Nous vivons une véritable révolution grâce à l'innovation disruptive qu'est le numérique. Tout comme l'arrivée de l'automobile, les smartphones impactent nos vies au quotidien.

L'ancien ministre a expliqué clairement cet état de fait par de simples photos avant-après des rues de Manhattan entre 1900 et 1913 et des touristes au Vatican entre 2005 et 2013. En seulement 8 ans, nous sommes passés de rien à plusieurs milliards de smartphones. Cette évolution technologique a permis un changement du rapport aux événements. Les individus deviennent ainsi acteurs de leur transmission et de leur interprétation.

Engagé dans une course contre la montre pour lutter contre le changement climatique, Pascal Canfin rappelle que nous avons déjà gagné un degré de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle.

« Si nous voulons éviter le pire nous n'avons que quelques années pour agir ». Nous avons selon lui « une responsabilité commune face à ce défi ».

L'information selon laquelle la population mondiale vit à crédit sur la planète depuis le 8 août 2016 a eu un fort retentissement sur la twittosphère.

Pascal Canfin se réjouit que la moitié des start-up sélectionnées par Maddyness aient un lien avec la transformation environnementale. « Aujourd'hui, les univers des ONG et des start-up ne se parlent pas assez. Ils doivent se rapprocher car nous avons, en quelque sorte, une mission commune : celle de changer le monde et nos modes de vie. Le WWF travaille beaucoup sur le poids certain des nouvelles technologies sur l'environnement mais nous avons également identifié leur pouvoir de transformation. En 2017, nous lancerons ainsi la première infrastructure digitale permettant de créer une communauté d'action qui construira un avenir plus soutenable : le crowdacting. Il s'agit d'une nouvelle opportunité de nous rapprocher ! »

© Getty images

Comment agir ensemble dans une société démocratique et numérique ? Nombreuses sont les initiatives : covoiturage, écopartage, réduction du gaspillage alimentaire avec géolocalisation des invendus…

L'association WWF est persuadée que l'on peut écrire ensemble une aventure vers la protection de l'environnement en s'associant.

Un discours en phase avec le public présent à la Maddy Keynote, en pleine ébullition.