Madame Monsieur vont fêter les Vendanges

Comme le soulignent les organisateurs, « ensemble, ils forment un excellent duo pop français et incarnent une poésie universelle chère à l'esprit de la Fête des Vendanges, placée cette année sous le signe de la paix ». Et d'ajouter « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur ces artistes engagés et proches du 18e arrondissement pour porter un message de tolérance tout au long de l'événement. »