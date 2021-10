Macron lance à Stains le dispositif

« Ce que je veux, c'est que chaque jeune qui en a besoin puisse avoir un mentor. Et aussi qu'on offre la possibilité à des cadres en entreprise, à des jeunes qui ont déjà une expérience, d'aider d'autres jeunes, de leur faire confiance, de les accompagner, de leur apporter leur propre exemple de vie », a déclaré le chef de l'État. Le dispositif, qui prend place dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution", lancé en juillet 2020, vise à soutenir les associations et les entreprises déjà impliquées dans le mentorat et à convaincre d'autres de s'engager, pour un budget d'environ 30 millions d'euros pour 2021.

« L'objectif est d'avoir 100 000 jeunes qui pourront bénéficier du dispositif et nous doublerons ce chiffre, l'année d'après. J'espère même qu'on pourra aller plus loin, plus vite et plus fort », a glissé M. Macron à l'issue d'une heure et demie de visite sur le site de L'Industreet.

Dans ce centre financé par Total, où 60 élèves apprennent des métiers de pointe au carrefour de l'industrie et du numérique, M. Macron a échangé avec des jeunes plutôt enthousiastes d'avoir « des cours pratiques plutôt que juste gratter du papier ». Le chef de l'Etat s'est également entretenu avec Azzedine Taibi, le maire de Stains, qui lui a rappelé la petite phrase prononcée pendant la campagne présidentielle de 2016-2017 : « allez à Stains expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer », avait déclaré M. Macron, interrogé sur l'Uberisation de la société.