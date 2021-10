M.-A. Peyron – B. Ader, futurs bâtonnier et vice-bâtonnier du barreau de Paris

Au terme du second tour de l'élection au bâtonnat de Paris, Marie-Aimée Peyron et Basile Ader ont été respectivement élus bâtonnier et vice-bâtonnier. Le 1er janvier 2018, ils succèderont à Frédéric Sicard et à Dominique Attias.