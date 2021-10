Lydia lance un

Du nouveau sur le terrain du prêt à la consommation. Bienvenu en cette période de crise et de reprise économique timorée, un nouveau prêt à la consommation allant jusqu'à 3000 euros sera bientôt disponible sur la célèbre appli de paiement mobile Lydia. La scale-up française aux 3,5 millions d'utilisateurs vient de nouer un partenariat avec sa consœur Younited Credit afin de leur offrir, dès cet été, la possibilité de souscrire ce prêt.

Créé en 2011, la fintech française Lydia a décidé d'élargir sa palette de services financiers express disponibles sur son application mobile avec une offre de petits crédits à la consommation.

Diversification de l'appli bancaire des jeunes

Lancé il y moins de deux ans, ce service de prêt encore peu connu va certainement prendre de l'ampleur avec cette nouvelle offre comprenant des montants allant désormais jusqu'à 3000 euros remboursables sur 3 ans, offerte aux utilisateurs dans le courant de l'été.

« Depuis fin 2018 nous proposons avec succès des petits prêts instantanés pour des montants de quelques centaines d'euros, remboursables sur 3 mois, dont l'objectif est clairement le dépannage. Cette nouvelle offre positionnée sur l'équipement constitue donc une étape importante et évidente dans le développement de Lydia. Elle nous permet de couvrir plus largement les besoins de nos utilisateurs, ce qui est notre priorité », explique Cyril Chiche, co-fondateur et CEO de Lydia, bien décidé à renforce sa position de super-app des services financiers du quotidien.

Le fameux "Petit Prêt Express" proposé sur l'appli est en effet la réponse aux souhaits exprimés par les utilisateurs de Lydia, souvent jeunes, de pouvoir bénéficier de la simplicité de ce service bancaire pour financer des projets d'équipements, de beaux voyages, voire l'achat de petits véhicules d'occasion.

Concrètement, ce nouveau service permet d'emprunter rapidement de 500 à 3000 euros remboursables sur 6 à 36 mois, sans frais en cas de remboursement anticipé. Comme tout emprunt, il comprend évidemment le payement d'intérêts, avec des frais variables et fixes dépendant du montant emprunté. La célérité du dispositif sera certainement la clé de son succès. Une fois la demande finalisée sur l'appli, l'utilisateur est avisé au plus tard sous 24 heures. En cas de réponse positive, pour tenir compte du délai légal de rétractation, l'argent sera crédité sous 7 jours sur le compte bancaire de son choix.

Une alliance signée french fintech

La fintech française s'est appuyée sur l'expertise d'une de ses consœurs : Younited Credit, anciennement Prêt d'Union, la seule plateforme de prêt aux particuliers agréée en Europe.

« Notre avance technologique sur l'automatisation des décisions de crédit permet de répondre pleinement aux attentes d'instantanéité des utilisateurs de Lydia. Ce partenariat confirme la croissance forte de notre activité, qui permet à nos partenaires de lancer en quelques semaines une activité de prêt, ou d'offrir à leurs propres clients un nouveau moyen de paiement étalé », se réjouit Geoffroy Guigou, co-fondateur et directeur général de Younited Credit.

Une alliance logique puisque les sociétés sont toutes deux membres fondateurs de l'association France Fintech depuis sa création en 2015.