Lutte contre le réchauffement climatique : Est Ensemble plante 20 000 arbres

Est Ensemble est le 2ème territoire le plus dense de la Métropole du Grand Paris, après la capitale, et est aussi l’un des plus carencés en espaces verts, avec seulement 6m2 d’espaces verts accessibles par habitant. C’est en partant de ce constat que la communauté d’agglomération Est Ensemble a lancé au parc de la cité des Courtillères de Pantin l’opération “Ma ville, ma vie, mon arbre“, pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette vingtaine d’arbres plantés ne seront que les premiers d’une longue liste de 20 000 arborescences.

Toutes les plantations seront répertoriées sur une carte qui sera mise en ligne prochainement par Est Ensemble. Les habitants pourront y trouver la localisation des arbres, la date de leur plantation et leur essence.

« Planter partout où cela est possible »

L’objectif affiché par Patrice Bessac, Président d’Est Ensemble, est simple : « planter partout où cela est possible ». Pour se donner les moyens de ses ambitions, la communauté d’agglomération Est Ensemble y consacrera 20 millions d’euros d’ici 2026. « C’est un investissement indispensable pour le territoire, qui vise à réparer l’injustice climatique subie par nos habitants en doublant dans les prochaines années, le nombre de m2 d’espaces verts accessibles ».

Les objectifs poursuivis par ce plan ambitieux sont multiples : renforcer la présence de la nature et de la biodiversité en ville, tout en apportant de la fraîcheur et de l’ombre en ville et lutter contre les effets du réchauffement climatique et stocker du carbone, en améliorant la qualité de l’air et le cadre de vie.

Travail collaboratif et respect de la biodiversité

Ce plan est un moyen pour les neuf villes membres de la communauté d’agglomération d’accélérer significativement et simplement la végétalisation de leur territoire. Dans ce cadre, les villes ont été invitées à exprimer leurs besoins, contraintes et leurs propositions de lieux et d’essences. Plus de 450 lieux ont déjà été identifiés par les communes.

Système racinaire de l’arbre, résistance et adaptabilité, bénéfices en termes de qualité de l’air et de biodiversité font notamment partie des paramètres qui sont étudiés. Le respect de la nature et de la biodiversité est au cœur du plan lancé par Est Ensemble. Chaque projet de plantation prend en compte les caractéristiques et les besoins naturels des arbres pour qu’ils soient viables et se développent dans de bonnes conditions et la diversification des essences pour contrer les effets de potentielles maladies ou espèces invasives. Tous les arbres proviennent de pépinières françaises.