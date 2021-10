Lutte contre la contrefaçon : Nicole Bricq décrète un plan de destruction massif

En visite au centre d'échange international de la Poste de Chilly-Mazarin (Essonne), où transitent chaque jour 13 000 colis, la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq a donné le coup d'envoi de la première Journée nationale de destruction de contrefaçons.

"La contrefaçon n'est pas une infraction bénigne. C'est un crime économique qui touche tous les secteurs, détruit nos emplois et menace les consommateurs", a-t-elle déclaré, appelant également le public à faire preuve de responsabilité. "Il faut savoir ce qu'on achète et où on l'achète."

Alors qu'en 1994, 200 000 produits contrefaits étaient interceptés par les douanes, ce chiffre est passé à 2,3 millions en 1998 pour atteindre 8,6 millions en 2011.

L'an dernier, les saisies ont toutefois chuté quasiment de moitié, à 4,6 millions d'articles pour une valeur de 287 millions d'euros. Cette baisse s'explique par les effets d'un arrêt de justice européen qui interdit aux douanes de contrôler les produits en transit, a affirmé la ministre.

Ces dernières années, les contrefacteurs ont largement diversifié leur offre mais les vêtements restent les produits-phares. Viennent ensuite les chaussures, les jeux et jouets, puis les bijoux, parfums, téléphones et médicaments.

Pour repérer les contrefaçons, "on travaille en collaboration avec les marques", a expliqué Sébastien, agent des douanes sur le site de Chilly-Mazarin. "Chaque marque a ses critères. Elles nous les transmettent pour que l'on sache ce qu'on doit inspecter. Par exemple, on va regarder le nombre de trous sur un bouton ou bien l'emplacement d'une étiquette sur un vêtement".

Plus de 36 000 pièces contrefaites détruites

A Marseille, plus de 36 000 contrefaçons ont ainsi été détruites. Les marques contrefaites : Dolce et Gabbana, Rolex, Levi's, Adidas, Nike, Lacoste...

A Vertou, près de Nantes, un rouleau compresseur a écrasé plus de 3 000 objets, dont de fausses chemises Burberry ou des coques d'Iphone, pendant que quelque 12 000 contrefaçons de chaussures Converse et 18 576 paires de chaussures Miu Miu étaient détruites du côté de Rouen.

Sur les 49 000 objets saisis depuis début 2012 à l'aéroport de Lyon, "plusieurs milliers" sont partis en fumée. Du "classique", selon Marc Galeron, directeur régional des douanes, comme des articles textile de grande marque, mais aussi des "nouveautés tendance", comme les toupies Beyblade.

Enfin, à Bègles près de Bordeaux, 22 000 articles (montres, cendriers, t-shirts et même des articles pour chiens) ont pris la direction de l'incinérateur.

"Tout cela engendre une perte de chiffre d'affaires pour les entreprises, c'est six milliards d'euros de manque à gagner" chaque année, a estimé Nicole Bricq.

Mais au-delà du préjudice subi par les marques, les produits contrefaits peuvent également être dangereux pour les consommateurs.

Dans un faux rouge à lèvres Dior, des traces de plomb et de nickel ont ainsi été décelées et le 17 mai dernier, quelque 1,2 million de faux sachets d'aspirine venant de Chine ont été interceptés au Havre.

Avec près de 70% des articles saisis, l'Asie représente la première zone de provenance des produits contrefaits, tandis que 30% des contrefaçons, soit environ 1,4 million d'articles, proviennent d'achats sur internet.

Si les produits de luxe représentent environ la moitié de la valeur totale des produits pris par les douanes, les contrefacteurs ne ciblent pas uniquement ce secteur.

Le 15 mai, la brigade de surveillance du port de Marseille a par exemple saisi deux tonnes de faux "Choco BN" destinés à une société basée à Lyon. Des échantillons étant en cours d'analyse, les biscuits n'ont pas été détruits. S'ils s'avèrent comestibles, les douanes envisageront de les offrir à des associations.