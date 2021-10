Lutte contre l'habitat indigne à Paris : plan pluriannuel 2019-2021

L'action volontariste du PPLHI a permis de faire reculer l'habitat indigne à Paris. Au total, 271 arrêtés d'insalubrité ont été pris en 2018. Ces arrêtés sont pris dans trois types de situation, selon les désordres constatés :

40 % de ces arrêtés concernent des urgences sanitaires, qui résultent majoritairement d'un défaut d'entretien, qui peut aller jusqu'à l'incurie, des locaux par leurs occupants et non de l'état du bâti.

Les arrêtés d'insalubrité remédiable qui prescrivent des travaux sont, quant à eux, en diminution, puisque 57 arrêtés de ce type ont été pris en 2018, soit quatre fois moins qu'en 2012.

Le nombre d'arrêtés pour locaux impropres à l'habitation, qui permettent de lutter contre la mise à disposition illégale de locaux tels que des chambres de service à la surface inadaptée, des sous-sols ou des locaux sans éclairage naturel, ont, quant à eux, doublé entre 2014 et 2018, passant de 47 à 98, ce qui montre que ces situations sont désormais mieux repérées, mieux signalées et mieux traitées par les acteurs de la lutte contre l'habitat indigne.

Le plan pluriannuel de lutte

Conformément à la circulaire du ministre de la Justice et du ministre du Logement du 8 février 2019, l'ensemble des partenaires du PPLHI a signé, ce jour, le plan pluriannuel de lutte contre l'habitat indigne parisien 2019-2021.

Ce plan recense et priorise les actions à mettre en œuvre en matière de lutte contre l'habitat indigne. Parmi les actions prioritaires de ce plan figurent notamment :

- le maintien d'un haut niveau de vigilance sur le volet pénal ;

- l'action préventive de la CAF en cas de non-décence ;

- le suivi des travaux prescrits par les arrêtés d'insalubrité et l'intervention en travaux d'office par la Ville de Paris ;

- l'amélioration de l'articulation des volets incitatifs et coercitifs afin de mobiliser tous les outils pour sortir rapidement de l'insalubrité, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ;

- le volet social de la lutte contre l'habitat indigne via l'accompagnement nécessaire des occupants souvent vulnérables, notamment dans le cadre des procédures de relogement ou des mises à l'abri, mais également lors des interventions de débarras-nettoyage ;

- la progression de la prise en charge de la dimension santé mentale dans la lutte contre l'habitat indigne, conformément au contrat local de santé de Paris 2018-2020 ;

- le suivi des évolutions réglementaires dans le cadre de la loi Elan : transmission des constats de visite aux intéressées et à l'autorité compétente dans un délai de trois mois, systématisation de l'astreinte administrative, ordonnances à venir sur la simplification des procédures.