ENTREPRENEURIAT Accompagnement des créateurs d'entreprise : l'Urssaf Ile-de-France et l'Adie signe un accord de partenariat

Une convention de partenariat a été signée jeudi dernier entre l’Urssaf Ile-de-France et l’Adie Ile-de-France pour renforcer l’accompagnement destiné aux entrepreneurs et aux porteurs de projets éloignés du marché du travail et du système bancaire.

© DR - Didier Malric, directeur général de l’Urssaf Ile-de-France, et Grégoire Héaulme, directeur régional de l’Adie Ile-de-France, ont signé jeudi 10 mars une convention de partenariat.