Lum Law : nouvelle plateforme de services pour avocats

Son nom est un duo dérivé du latin lumen, qui signifie lumière, et du droit en anglais. Ainsi, Lum Law est la plateforme qui « révolutionne et redonne de la lumière à la profession d'avocat », selon ces concepteurs.

Selon Claire Girard, directrice de la plateforme, Lum Law est un concept « révolutionnaire qui n'a mis qu'un an à voir le jour », et qui plus est très attendu.

« Nous savions que la communauté des avocats attendait depuis longtemps de disposer d'un tel outil, ajoute-elle. Avec la digitalisation de la société qui s'opère actuellement, les vies privées et professionnelles sont devenues poreuses. Pour les avocats, Lum Law est la petite révolution qui leur simplifie la vie ! Présentée en avant-première lors d'un salon professionnel, la plateforme a enthousismé les avocats. »

Une conciergerie 2.0 pour avocats

À une époque où tablettes, smartphones et ordinateurs font partie intégrante de la vie quotidienne, Lum Law s'imposera auprès de la profession d'avocat comme une plateforme de référence leur offrant un service inédit et adapté à leurs besoins.

Cette conciergerie 2.0 propose ainsi cinq thématiques principales : famille, restauration, livraison, loisirs et bien-être.

Au-delà, la plateforme permet aussi de solliciter pour une courte ou longue durée un assistant administratif ou juridique.

« Les partenaires proposés sur Lum Law sont sélectionnés avec soin et nous sommes vigilants quant à la pertinence et la qualité de leurs services », précise Claire Girard.

En outre, cette dernière précise que les utilisateurs pourront noter les services proposés sur la plateforme. « Cette participation est nécessaire à la pertinence des offres de services et la fiabilité que Lum Law assure aux avocats. Fiable, agile, efficace, cet outil a été conçu pour leur faire gagner un temps précieux. »

Un lien professionnel moderne

Lum Law permet la mise en relation directe, simple et rapide de toute la profession. Via la plateforme, chaque avocat peut profiter du savoir et des expériences de ses confrères, peut partager des succès ou simplement échanger des informations pratiques.

Ses utilisateurs pourront ainsi covoiturer, trouver des salles de conférences ou de réunion, se recommander de bons restaurants et hôtels, ou encore s'emprunter une robe…

Cette communauté à portée de clic partira aussi à la découverte de la justice prédictive et, demain peut-être, aura accès aux technologies les plus pointues.

« Évolutive, Lum Law est à l'affût des nouvelles technologies ou services facilitant la pratique de l'avocat. À l'écoute de tout un écosystème, la plateforme s'engage à étudier tout type de demandes afin d'adapter et de suivre en permanence les évolutions du monde du droit », conclut Claire Girard.