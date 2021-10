LPA-CGR : lancement des « Offres Résilience, Agiles Ensemble »

Les « Offres Résilience, Agiles Ensemble » réussissent les expertises juridiques des avocats de LPA-CGR au travers d'offres dédiées, bâties sur le constat que les entreprises font ou feront face à de nouvelles problématiques et de nouveaux besoins, nécessitant d'adapter les services et les réponses du cabinet. Les équipes du cabinet ont donc imaginé des réponses adaptées et sur mesure, afin d'être le partenaire des entreprises dans leurs nouveaux défis quotidiens, qu'il s'agisse de la mise en place d'un plan de relance, d'actions de résilience, de la digitalisation au soutien de leur activité ou encore de la réindustrialisation.

Des offres dédiées et évolutives

Les avocats du cabinet, forts de leur expertises dans des domaines variés, ont également construit des offres plus spécifiques, et qui sont nécessairement vouées à évoluer en fonction des besoins des entreprises, concernant, par exemple, les enjeux sociaux, l'évolution des procédures contentieuses, les perspectives du marché immobilier ou encore les mesures d'adaptations en droit public.

Les compétences de l'ensemble des pratiques du cabinet, restructuring, financement, corporate M&A, immobilier, environnement, droit social, droit public, droit fiscal, IP/IT ou encore contentieux/médiation/arbitrage, sont mobilisés dans ces offres, pour répondre aux défis juridiques, économiques et sociaux, à court et long termes.

« Nous avons la conviction que les entreprises ont plus que jamais besoin de conseils juridiques et stratégiques pour faire face aux défis inédits qui sont les leurs ; leurs besoins sont propres à la période particulière que nous vivons et appellent des réponses adaptées. », conclue Sidonie Fraîche-Dupeyrat, avocate associée et présidente du cabinet.