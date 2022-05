LPA-CGR avocats conseille Primonial REIM France pour la cession du siège d’Amundi

LPA-CGR avocats a accompagné Primonial REIM dans le cadre de la cession du siège d’Amundi situé au 91-93 boulevard Pasteur dans le 15e arrondissement à Paris, pour une valorisation de 484 millions d’euros à la Société Foncière Lyonnaise (SFL). À date, il s'agit de la transaction unitaire en bureau la plus importante de l'année.

Cet immeuble de bureaux est situé au pied de la gare Montparnasse et s’étend sur une surface totale de plus de 39 500 m2 répartis sur trois bâtiments distincts et communicants. L’immeuble est occupé en totalité́ par Amundi, société classée au premier rang des sociétés de gestion d’actifs en Europe, et parmi les principaux acteurs mondiaux de ce secteur.

L’équipe de LPA-CGR avocats qui a accompagné Primonial REIM, était composée de :

- François-Régis Fabre-Falret, avocat associé, Diane Forestier et Xavier Salvador, collaborateurs, sur les aspects immobiliers ;

-Stéphane Erard, avocat associé sur les aspects corporate / M&A.