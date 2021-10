LPA-CGR avocats conseille Omnes Capital dans le cadre d'une JV avec le Groupe Patriarca

Le cabinet d'avocats LPA-CGR conseille Omnes qui, via son fonds Construction Energie Plus (CEP), et le Groupe Patriarca, créent Hummingbird, un nouveau véhicule d'investissement immobilier.

