LPA-CGR avocats conseille Mutares sur son entrée en négociations exclusives avec le Groupe GMD

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) et le groupe GMD sont entrés en négociations exclusives pour l'acquisition de Sealynx International qui possède des sites de production en France, au Maroc, en Roumanie et une joint-venture en Algérie.

Sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires et de l'achèvement des consultations, en particulier du processus d'information et de consultation des représentants du personnel de Sealynx International, la transaction devrait être réalisée au premier trimestre 2022.

Sealynx International est un fabricant et fournisseur important de joints d'étanchéité automobiles statiques et dynamiques de haute qualité, bien positionné sur le marché ayant des relations commerciales établies avec les équipementiers européens. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 65 millions d'euros en 2020. Elle emploie plus de 700 personnes, avec un savoir-faire reconnu.

La combinaison de Sealynx International avec le groupe SFC Solutions constituerait un acteur important pour les joints d'étanchéité automobiles en Europe, au service d'une base de clients complémentaires et avec une large gamme de produits. La société a son siège social et dispose d'un site de production à Charleval (France - Eure) ainsi que de deux autres usines à proximité immédiate de sites de production de premier rang au Maroc et en Roumanie. Son empreinte industrielle sera un levier clé de la compétitivité des groupes combinés.

L'équipe Corporate/M&A franco-allemande de LPA-CGR avocats qui a conseillé Mutares était dirigée par Michael Samol, associé, et comprenait Maxime Labonne (Corporate /M&A) ; Prudence Cadio, associée, Romain Viret, Counsel, et Olivia Roche (IP/IT) ; Sandra Hundsdörfer, associée, et Marjorie Goislard (droit social) ; Stephan Lesage-Mathieu, associé, et Loïc Malot-Schönfelder (commercial) ; Frédérique Chaillou, associée, et Thibault Julia (environnement) ; Romain Berthon, associé, et Rim Tazi (LPA Casablanca).

L'équipe juridique et fiscale interne de Mutares comprenait Angélique Schraud (juridique) et Denis Ahluwalia (fiscal).

Le Groupe GMD était conseillé par FTPA avec François-Xavier Beauvisage et Aude Dubois (corporate), Laure Calice (droit social) et Sophie Jouniaux (fiscalité).