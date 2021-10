LPA-CGR avocats conseille Interor

Aux côtés de la famille fondatrice Ratti-Guillot et des principaux cadres d'Interor, Turenne Groupe, mène ce LBO primaire et est accompagné par Bpifrance et l'entrepreneur Geoffroy Waroqueaux, qui devient le nouveau Président d'Interor.

Fabricant spécialisé en chimie fine depuis plus de quarante-cinq ans, Interor produit des intermédiaires organiques avancés pour l'industrie pharmaceutique, vétérinaire et la chimie de spécialités. L'équipe Santé de Turenne Groupe acquiert via son FPCI Capital Santé 2 une part majoritaire, accompagnée par Nord Capital Investissement et Bpifrance.

Aux côtés du dirigeant repreneur, Geoffroy Waroqueaux, de l'équipe de Direction et des familles Guillot-Ratti, Turenne Santé souhaite donner les moyens à Interor de poursuivre sa croissance et d'accompagner ses clients de renom dans leurs nombreux projets en cours et à venir.

LPA-CGR avocats a accompagné Interor sur cette opération, nécessitant l'intervention d'une équipe transverse et pluridisciplinaire :

- Corporate/M&A, Frédéric Bailly, avocat associé, Maxime Labonne et Yvan Vérité, avocats

- Environnement, Frédérique Chaillou, avocate associée et Sarah Becker, avocate

- Fiscalité, Mathieu Selva-Roudon, avocat associé et Noémie Attar, avocate

- Social, Sophie Marinier, avocate associée et Brandon Chen, avocat

- IP/IT, Prudence Cadio, avocate associée et Olivia Roche, avocate