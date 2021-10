LPA-CGR avocats conseille Impact Field Marketing Group dans le cadre de l'acquisition de Demooz

Impact Field Marketing group (IFMG) qui fournit à ses clients des solutions de marketing opérationnel leur permettant de mettre en œuvre des stratégies de marque ambitieuses, a annoncé l'acquisition de la plateforme Demooz, qui propose une solution basée sur une communauté d'utilisateurs agissant comme des ambassadeurs des marques clientes. Soigneusement sélectionnés et répartis sur le territoire, ces ambassadeurs jouent le rôle de démonstrateurs à domicile, permettant aux clients potentiels d'essayer plus de 800 produits en conditions réelles d'utilisation tout en participant à un puissant partage d'expérience.

Pour IFMG, cette acquisition représente une étape supplémentaire dans l'accompagnement des stratégies marketing et commerciales de ses clients. Déjà considéré comme un expert en solutions de marketing opérationnel "phygital", combinant vente physique traditionnelle et conversion numérique, le groupe complète son offre de services avec la communauté Demooz.

A cette occasion, le groupe réorganise également sa structure financière et transforme sa dette en une dette d'impact (intégrant des considérations ESG). Cette dernière comprend des objectifs quantifiés dans différents domaines tels que les émissions de carbone, l'égalité des sexes et le bien-être des employés qui, une fois atteints, permettront de réduire le coût de la dette. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans l'approche ESG proactive menée par IFMG, partagée par son actionnaire 21 Invest France et désormais soutenue par Zencap, qui apporte également au groupe une ligne de financement de croissance externe supplémentaire.

Avec une équipe menée par Frédéric Bailly, avocat associé, LPA-CGR avocats a conseillé IFMG sur les 2 aspects de l'opération :

L'acquisition de Demooz , avec Maxime Labonne, avocat sur les aspects fusions-acquisitions et droit des sociétés, Prudence Cadio, avocate associée et Olivia Roche, avocate, sur les aspects propriété intellectuelle, Sophie Marinier, avocate associée, sur les aspects droit social, Mathieu Selva-Roudon, avocat associé sur les aspects fiscaux ;

, avec Maxime Labonne, avocat sur les aspects fusions-acquisitions et droit des sociétés, Prudence Cadio, avocate associée et Olivia Roche, avocate, sur les aspects propriété intellectuelle, Sophie Marinier, avocate associée, sur les aspects droit social, Mathieu Selva-Roudon, avocat associé sur les aspects fiscaux ; Le refinancement du groupe par Zencap, avec Alexae Fournier-de Faÿ, avocate associée et Maxime Labonne, avocat, sur les aspects financement.

IFMG était également conseillé par Crowe HAF (Julien Latrubesse, Olivier Grivilliers) sur la due diligence financière.

Conseil juridique prêteurs : De Gaulle Fleurance & Associés

Conseils juridiques cédants : Laws Avocats (Charlotte Laws), Emroad Avocats (Marie-Laure Pouplard)