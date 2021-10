LPA-CGR avocats conseille Generali Real Estate sur la vente de l’immeuble Terra Nova V

Conçu par Hubert Godet Architectes, Terra Nova V est un immeuble de bureaux de 19 000 mètres carrés situé à Montreuil et construit en 2010. Le complexe est aujourd’hui entièrement loué sur du long terme à BNP Paribas, qui occupe la plus grande partie des surfaces, ainsi qu’à la CPAM et à United Entrepreneurs.

Dans le cadre de cette transaction, Generali Real Estate était conseillé sur les aspects fiscaux par LPA-CGR avocats, avec Sandra Fernandes, avocate associée, Sarah Kesy, avocate counsel et Mathilde Thiéry, avocate.