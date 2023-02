LPA-CGR avocats conseil de l’Agence française de développement (AFD)

Cette opération, pilotée par Kaufman & Broad, porte sur un immeuble qui s’insère dans un ensemble immobilier composé de commerces détenus par Altarea, de stationnements appartenant à Indigo, d’un hôtel, d’un local associatif destiné à la SEMAPA, mais également le projet d’aménagement développé par SNCF Gare & Connexions, et sur le périmètre du programme de construction de logements sociaux et intermédiaires réalisé par ELOGIE-SIEMP.

Ce projet, inscrit dans une démarche la plus respectueuse possible de l’environnement, permettra de rassembler en un lieu unique les 2 800 collaborateurs de l’ensemble des entités du groupe AFD en 2026. Son conseil d’administration a validé l’acquisition, au sein des 50 000 m² d’espaces de bureaux, de 10 000 m² excédentaires par rapport aux besoins du groupe, qui auront ont vocation à accueillir des partenaires de l’écosystème du développement international au sein d’une Cité du développement durable.

L'Agence française de développement (AFD) est une institution financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Présente en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, dans la Caraïbe et l'Outre-mer, cet établissement public finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète.

Le groupe finance et accompagne environ 4 000 projets, dans 115 pays et en Outre-mer.

L’équipe pluridisciplinaire de LPA-CGRavocats qui a accompagné l’AFD, était composée de :

Silke Nadolni et Géraldine Piedelièvre, avocates associées, François Metz, avocat counsel, et Lanier Fleischmann-Caruso, avocat pour l’ensemble des aspects liés à l’investissement ;

Hélène Cloëz, avocate associée et Agathe Minvielle-Sebastia, avocate, en droit de l’urbanisme ;

Fabrice Cassin, avocat associé, et Cyprien Bès de Berc, avocat, en droit public, en relation avec le statut spécifique de l’AFD ;

Arnaud Molinier, avocat associé et Louis Osio, juriste, sur les aspects assurance ;

Sandra Hundsdörfer, avocate associée, en droit social.

L’AFD a également été conseillée par l’étude notariale Lasaygues, par Maître Sophie Cascales.

Aux côtés de Kaufman & Broad, sont intervenus l’étude notariale Monassier avec Carole Groscaux, et le cabinet DS avocats, avec Robert Théret, of counsel.