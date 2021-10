LPA-CGR avocats assiste Barings dans le cadre du financement de l'acquisition d'un immeuble

Datant de 1875, cet immeuble, qui était à l'origine une école, est utilisé comme immeuble de bureaux et compte 1000m2 d'ateliers et de salles d'exposition occupés par la marque de vêtements de luxe Maison Margiela depuis 2004, locataire unique dont le bail court jusqu'à fin 2021.

Le financement de cette opération est assuré par La Banque Postale.

Dans cette transaction, Barings était conseillé sur les aspects financement par LPA-CGR avocats, avec Alexae Fournier-de Faÿ, avocate associée et Maxime Labonne, avocat.

Barings a été conseillé également par l'étude notariale Oudot & Associés, Delpha (aspects techniques et environnementaux), Linklaters (aspects juridiques, fiscaux et structuration), Delsol Avocats (contrat de promotion immobilière) et JLL (buy-side immobilier).

La Banque Postale a été conseillée par Wargny & Katz et De Pardieu Brocas Mafféi, avec Yannick Le Gall, avocat associé et Chloé Lebret, avocate.