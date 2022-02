LPA-CGR avocats accompagne Elo audio pour son installation aux Etats-Unis

Fondée en France par Sabina Khilnani et Alexis Botaya, Elo audio est une application mobile qui aide les équipes à aligner leurs niveaux d’information au sein des entreprises en période de mobilité et de télétravail. En sauvegardant et en partageant tous leurs contenus importants au sein de playlists, les équipent créent une banque de données d’information qui est ensuite transformée en audio par la technologie d’Elo audio. Chacun peut alors écouter ces contenus importants, où qu’il soit.

Après ses premiers développements en France, l’admission d’Elo audio au programme TechStars Anywhere 2022 va faciliter les levées de fonds à venir d’Elo audio et permettre à la start-up d’accélérer son développement aux Etats-Unis et à l’international.

L’équipe de LPA-CGR avocats qui a conseillé Elo audio et ses fondateurs dès ses premiers développements en France, puis dans la structuration de son installation aux Etats-Unis et son admission chez TechStars, était composée de Wyssam Mansour, counsel, et Leïla Bouhamidi, en corporate, et de Mathieu Selva-Roudon, associé, et Céline Guo, en droit fiscal.

Le cabinet Sheppard Mullin, avec Valérie Demont, associée (partner) et Karl Buhler, collaborateur (associate), a conseillé Elo audio sur les aspects de droit américain.