LPA-CGR Avocats accompagne Arise IS dans son entrée au capital d'Aera Group

Avec cette transaction, Arise IS confirme son ambition de remédier au manque d'infrastructures en Afrique en s'engageant pour une croissance verte, grâce à des solutions innovantes qui soutiennent un développement économique responsable.

Cet investissement stratégique est une étape déterminante pour Arise IS qui vise la neutralisation des émissions de carbone dans ses projets. Alors que la société accélère ses efforts pour une industrialisation durable de l'Afrique, ce nouveau partenariat permettra de s'assurer que toutes ses activités, y compris les zones industrielles du Gabon, du Togo et du Bénin, atteignent la neutralité carbone et aient un impact positif sur le climat.

LPA-CGR avocats, avec Mathieu Selva-Roudon, avocat associé et, Céline Guo, avocate, a conseillé Arise IS sur les aspects fiscaux de l'opération.

Arise IS a également été conseillé par Linklaters sur les aspects juridiques de l'opération.