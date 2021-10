LPA-CGR avocats a assisté Osae Partners dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble de bureaux

Osae Partners a d'ores et déjà négocié le départ à l'amiable du locataire existant et prévoit une rénovation de l'actif, pour une livraison fin 2022. Ce projet de rénovation a été confié au studio Vincent Eschalier.

L'opération a été financée par les fonds gérés par SCOR Investment Partners, à travers une structure « whole-loan ».

LPA-CGR avocats a accompagné Osae Partners :

En investissement immobilier avec Silke Nadolni, avocate associée, François Metz, avocat counsel et Lanier Fleischmann-Caruso, avocat

En financement avec Chloé Thiéblemont, avocate associée, Laurie Chassain et Eléonore Pelletier, avocates

En fiscalité immobilière avec Sandra Fernandes, avocate associée et Sarah Kesy, avocate

Dans cette transaction, Osae Partners a également été conseillé par l'Étude Monassier & Associés (Guillaume Palais, Ariane Petit-Leroy).

Scor Investment Partners a été accompagné par le cabinet Archers et l'Étude notariale Allez & Associés.

La transaction a été réalisée par Alex Bolton, dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.