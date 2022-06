LPA-CGR avocats a accompagné Frigoscandia AB (Groupe Mutares) dans le cadre de la vente de sa filiale française à Olano Services SAS.

Frigoscandia AB (Groupe Mutares), un opérateur suédois de services de transport et de terminaux dans le domaine de la logistique alimentaire et, détenu à 100 % par Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) depuis décembre 2021, a finalisé la vente de sa filiale française Frigoscandia SAS au groupe logistique français Olano Services SAS.

Frigoscandia se concentre désormais sur la croissance et le renforcement de sa position dans la région nordique, son marché d'origine, tout en affinant son réseau international, principalement par le biais de partenaires externes.

L'équipe de LPA-CGR avocats était dirigée par Michael Samol, associé, et était composée de Clémence Cartade, avocate (fusions et acquisitions), Sandra Hundsdörfer, associée (droit social) et François Versini-Campinchi (droit public).

Mutares : Angélique Schraud (directeur juridique) et Denis Ahluwalia (directeur fiscal).