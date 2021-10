Louise Duvernois renforce le département immobilier de Racine

Avocat au barreau de Paris depuis 2008, Louise Duvernois conseille des fonds d'investissement et des investisseurs institutionnels dans le cadre de leurs acquisitions ou cessions immobilières ainsi que d'importants acteurs du secteur immobilier français en matière de baux commerciaux. Elle conseille par ailleurs les maîtres d'ouvrage ou promoteurs dans la rédaction et la négociation de leurs contrats de promotion immobilière et possède une expertise en matière de contentieux immobiliers de droit privé.

Louise Duvernois a débuté sa carrière chez Gide Loyrette Nouel en 2008, avant de rejoindre l'équipe Immobilier de White&Case en 2012 où elle a exercé pendant huit ans. Âgée de 36 ans, elle est titulaire d'un Master 2 de droit immobilier et de la construction de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas ainsi que d'une maîtrise de droit des affaires et d'un magistère international d'études juridiques appliquées avec une spécialisation en droit allemand de l'Université Paris X Nanterre.L'équipe immobilier de Racine Paris intervient tant en conseil qu'en contentieux pour d'importantes sociétés du secteur immobilier, de l'industrie et des services. n