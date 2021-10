Louis Vuitton se lance dans la papeterie de luxe

"Le projet a pris deux ans, on a réuni une vingtaine de métiers différents, dont certains en perdition comme pour les stylos guillochés", incluant des stries dans le métal, explique-t-on chez le malletier-maroquinier. Dans la boutique du quartier Saint-Germain, Louis Vuitton propose 250 articles, notamment un stylo plume breveté anti-fuite, même en avion, ou encore des nécessaires d'écriture en alligator, mais aussi une malle écritoire à compartiment secret (dont seuls de rares initiés et les acheteurs connaissent l'emplacement). Si la maison Vuitton produit habituellement le plus possible dans ses propres ateliers, elle concède avoir confié l'essentiel de cette production à d'autres fabricants, notamment une gamme de stylos à ST Dupont ou les encriers à Saint-Louis.