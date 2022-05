Marc Cagniart, nouveau Président de la Chambre des notaires de Paris

Lors de sa séance du vendredi 20 mai 2022, les membres de la Chambre des Notaires de Paris ont élu Maître Marc Cagniart, notaire à Paris, au poste de Président. Il se place dans la continuité de son prédécesseur et inscrit résolument la Chambre des Notaires de Paris dans la construction du Grand Paris, en partenariat étroit avec les autres instances de la profession mais aussi les multiples partenaires du notariat.

La Compagnie des Notaires de Paris vit au rythme de profondes transformations, dont les deux plus importantes sont au cours des dernières années, la Loi Croissance et la création de dizaines de nouveaux offices de notaires et la pandémie de Covid, qui a révolutionné les méthodes de travail de nombreux secteurs au premier rang desquels le notariat.

Mon mandat sera celui-ci de la transformation. Il permettra également d’ouvrir de nouveaux chantiers en matière de confraternité, de relations internationales et de rapprochement avec les instances notariales du Grand Paris ».

Ces nouveaux chantiers sont :

La transformation des méthodes de travail des notaires en poursuivant la digitalisation du métier de notaires et la relation avec nos clients,

La transformation et amélioration de l’offre sociale au sein des entreprises notariale pour attirer de nouveaux talents, en un moment de forte tension sur l’emploi,

La transformation de la déontologie et de la discipline avec la mise en œuvre des textes de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et la discipline des officiers ministériels,

La transformation et rénovation de l’immeuble de la Chambre des notaires de Paris (Place du Châtelet) avec une installation temporaire au 18 rue Pasquier - Paris 8e.

Marc Cagniart, 56 ans est marié et père d’une fille. Notaire associé dans un office de Paris Centre depuis 2001. Marc Cagniart a participé à plusieurs Congrès de la profession, Nantes en 2005, Strasbourg en 2015 avant d’en assurer la Présidence lors du Congrès de Bruxelles en 2019, consacré au droit international privé.



Marc Cagniart parle allemand et travaille avec une clientèle allemande.



Marc Cagniart a été élu une première fois à la Chambre des Notaires de Paris de 2005 à 2007. Il a été Premier Vice-Président de la Chambre des notaires de Paris de 2020 à 2022.