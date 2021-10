L'opération N2 Stream Building réalisée par Spie batignolles pour Covivio remporte le BIM d'Argent 2021

Lauréat de l’Appel à Projets Urbains Innovants « Réinventer Paris », lancé par la Mairie de Paris en 2015, N2 Stream Building est un projet manifeste, porté par Covivio, adapté aux nouveaux modes de travail et de vie contemporains, qui propose un programme évolutif offrant des espaces modulables et réversibles. Il est le fruit d’un travail de co-conception inédit engageant de nombreux acteurs publics et privés, aménageurs, investisseurs, concepteurs et associations de riverains.

Dans sa conception, le N2 Stream Building a été pensé comme une plateforme de vie 24h/24 répondant aux nouveaux modes de vie décloisonnés et connectés. L’agence d’architecture PCA– STREAM, menée par son fondateur Philippe Chiambaretta, a imaginé un bâtiment très modulable, capable de s’adapter avec aisance et rapidité aux besoins futurs des occupants. Cette anticipation de l’évolution des besoins des professionnels, du quartier et de la répartition des usages au sein du bâtiment (bureaux, hôtel, commerce, co-working, restaurants…) est facilitée par la mise en place du BIM et s’intègre parfaitement dans une démarche environnementale, limitant le recours à des travaux lourds pour faire évoluer l’équipement.

Des espaces très différents, répondant à des attentes diverses, s’intègreront au sein du N2 Stream Building pour se côtoyer en parfaite harmonie chaque jour. Une surface de 9 500 m² sera réservée aux bureaux tandis qu’un hôtel de 109 chambres ainsi qu’un espace événementiel couvriront une superficie d’environ 5 600 m². Un domaine d’activité pour lequel Spie batignolles ile-de-france est devenu un véritable spécialiste depuis l’achèvement de plusieurs opérations hôtelières de grande renommée parmi lesquelles The Originals à Porte de Montmartre, Okko Hôtel à la Gare de l’Est et Holiday Inn sur l’aéroport de Roissy. N2 Stream Building proposera également plusieurs commerces en pied d’immeuble.

En son centre, le bâtiment présentera un retrait pour aménager une imposante faille végétale intégrant une pluralité de bacs avec plusieurs espèces végétales. Le mur de la façade du bâtiment, côté Paris, sera également entièrement végétalisé. Le houblon sera cultivé à cet endroit pour servir de matière première à la brasserie qui sera aménagée au sous-sol du bâtiment.

La toiture du bâtiment fera l’objet d’un aménagement particulier. Une terrasse spacieuse offrira aux visiteurs un espace de loisirs en rooftop. Un jardin potager prendra également place sur une partie du toit, dont la production sera proposée aux occupants de l’immeuble.

Conformément aux ambitions de l’appel à projets « Réinventer Paris », la conception du N2 Stream Building met en œuvre plusieurs innovations environnementales, à commencer par la construction d’une structure mixte en bois /béton. Il existera deux types de structure :

structure mixte avec charpente bois et plancher béton. Le noyau central sera réalisé en béton et toute la périphérie en poteaux poutres bois. Du R+6 jusqu’au R+8 : plancher CLT en bois avec d’imposants panneaux de bois massif.

Le bilan carbone très positif du bois comme élément structurant a été déterminant dans le choix des matériaux utilisés. Cette structure mixte bois/béton présente également l’avantage d’être plus rapidement exécutée qu’une construction tout béton.

Cette opération vise l’obtention des certifications suivantes pour la partie bureaux :