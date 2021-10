Lolita Berthol-Balladur et Line Le Gleut rejoignent Magenta

Spécialisée en droit de la concurrence et de la distribution, Lolita Berthol-Balladur dispose d'une solide expérience en contentieux devant les autorités de concurrence, tant en matière d'ententes (verticales et horizontales) que d'abus de position dominante. Elle intervient également devant les juridictions commerciales dans le cadre d'actions en réparation de préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles, en demande et en défense, et dans des dossiers de pratiques restrictives.

Elle conseille et assiste une clientèle française et étrangère et bénéficie d'une connaisse approfondie des secteurs de la pharmacie, de l'industrie agro-alimentaire, des télécommunications, du luxe, des biens de consommation et de l'informatique.

Line Le Gleut intervient dans toutes les problématiques du droit de la concurrence (contrôle des concentrations, ententes et abus de position dominante) et du droit de la distribution (négociations commerciales, pratiques restrictives et concurrence déloyale), aussi bien en conseil qu'en contentieux.

Vincent Jaunet, associé Magenta, déclare :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Lolita et Line au sein de Magenta. Leur arrivée nous permet de renforcer nos capacités d'intervention. Leur recrutement, couplé à ceux de nos deux Counsels, Fanny Mahler et Gaël Hichri, réalisés en début d'année répond à notre volonté de structurer notre équipe et d'étoffer nos compétences pour soutenir notre développement et l'accompagnement de nos clients. »